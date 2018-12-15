صحف سعودية: ولي العهد سبب في نجاح محادثات السويد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف أفادت بأن قوات الأمن العراقية قامت باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا بمدينة البصرة في جنوبي العراق أمس الجمعة

أبرزت الصحف السعودية الصادرة، اليوم السبت، تطورات الشأن اليمني ومحادثات السويد، كما استعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام وتناول مناطق الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "جريفيث يطلب مراقبة قوية لتنفيذ اتفاقات استوكهولم"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء على الأرجح، على مشروع قرار يرعى التوافقات التي توصل إليها أطراف الحرب في اليمن، ويستجيب للدعوات التي أطلقها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث من أجل إنشاء آلية مراقبة "قوية وفعالة" لوقف النار في الحديدة.

وقدم جريفيث إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من عمان، قال فيها: "توصلت أطراف النزاع إلى اتفاقات عدة مدرجة في إعلان استوكهولم، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 ديسمبر بعد نشر الوثائق". وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن مصدرا مسؤولا بوزارة الخارجية عبر عن ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق

وقدم جريفيث إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من عمان، قال فيها: "توصلت أطراف النزاع إلى اتفاقات عدة مدرجة في إعلان استوكهولم، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 ديسمبر بعد نشر الوثائق".

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن مصدرا مسؤولا بوزارة الخارجية عبر عن ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي، مؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وتحت عنوان "جريفيث: لقاء ولي العهد بجوتيريس سبب نجاح محادثات السويد"، نقلت صحيفة "الوطن" عن الموفد الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قوله إن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، في مستهل ديسمبر الجاري، كان سببا في نجاح محادثات السويد.



وفي إفادة لجريفيث خلال عقد مجلس الأمن، أمس، بحث اتفاق السويد الذي وقع بين أطراف الأزمة اليمنية، أول من أمس، عبر عن شكره لولي العهد الذي أكد دعمه الحيوي والشخصي للمشاورات، بما أسفرت عنه من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأضافت الصحيفة أن دولا عربية رحبت بما أسفرت عنه المفاوضات بين الأطراف في اليمن برعاية الأمم المتحدة، أول من أمس، والتي توصلت إلى اتفاق في السويد على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية، بالإضافة إلى التفاهم حول الأوضاع في تعز.



وبالانتقال إلى العراق، كشفت "الشرق الأوسط" عن استخدام قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا بمدينة البصرة في جنوبي العراق الجمعة، وذلك بعد أن حاصر نحو 250 شخصاً مبنى يستخدم مقراً مؤقتاً للمجلس المحلي للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة.



ورشق المحتجون مركبات شرطة مكافحة الشغب، كما نظم محتجون مظاهرات في ثاني كبرى مدن العراق شهدت حرق ونهب مكاتب حكومية منها المبنى الرئيسي للمجلس المحلي.

وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن محافظات جنوب العراق شكت من تفشي البطالة وخرج المواطنون في تظاهرات لمطالبة الحكومات المحلية بفتح باب التوظيف، حيث كشفت بعض المحافظات عن ارتفاع عدد المهاجرين بسبب عدم تلبية طلبات الشباب الخاصة بالتعيين.

وقال عضو مجلس محافظة المثنى، طالب الميالي، إن "المحافظة تشكو من ارتفاع في نسبة الشباب العاطلين من العمل، مما أدى إلى زيادة الهجرة بين أوساط الشباب إلى محافظات أو دول أخرى للبحث عن عمل بعد يأسهم من تنفيذ مطالباتهم في التظاهرات السابقة".

وحول الأوضاع في فرنسا، كشفت صحيفة "عكاظ" أنه جرت تعبئة الآلاف من قوات الشرطة والدرك الفرنسية صباح اليوم السبت، للأسبوع الخامس على التوالي للتعامل مع احتجاجات متوقعة لحركة السترات الصفراء.

وتحت عنوان "الحكومة الفرنسية تناشد السترات الصفراء بعدم التظاهر"، كشفت "الحياة" أن الحكومة الفرنسية ناشدت حركة "السترات الصفراء" بعدم التظاهر اليوم، في وقت تتواصل فيه دعوات المحتجين للتظاهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، المتظاهرين للتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن واقتصاده، وسط تجهيز 8 آلاف شرطي في باريس للتصدي لموجة جديدة من الاحتجاجات.