إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد زوال الشبورة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ ص
أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 57 حتى الكيلو 90، بعد أن قامت الإدارة صباح اليوم بإغلاقه في الاتجاهين بسبب الشبورة المائية، وكانت الإدارة العامة للمرور، قد تلقت بلاغا من المتابعات الأمنية بطريق الإسكندرية الصحراوي، بوجود شبورة مائية كثيفة مما يصعب الرؤية على قائدي السيارات، فقررت إغلاق الطريق في الاتجاهين، حفاظًا على سلامة الجميع، وأمر اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، رجال المرور بالوجود الميداني على الطرق السريعة لتنبيه قائدي السيارات.
وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي تقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام. وتزيد احتمالات وقوع الحوادث
وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي تقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام.
وتزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول، وتبقى حوادث الطرق السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين.
وتنفذ الحكومة مشروعا قوميا للطرق، وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة انتهت من تنفيذ أكثر من 50% من المشروع القومي للطرق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عامين. (التفاصيل)
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