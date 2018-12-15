انت الان تتابع أمير قطر: موقفنا لم يتغير من حل الأزمة الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٩ ص

تميم بن حمد

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، بمشاركة من نخبة رؤساء الدول وصناع القرار، لمناقشة التحديات التي تواجه دول العالم، وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى بالعاصمة الدوحة، قال أمير قطر، إن موقف بلاده لم يتغير من حل الأزمة الخليجية، وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مجددا التأكيد على أن "الحوار هو الذي يكسر الهوة بين الفرقاء مهما اشتدت الخلافات"، وذلك وفقا لقناة "الريان" الرسمية القطرية، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتطرق تميم، في المنتدى الذي تحضره نخبة من رؤساء دول وحكومات العالم، إلى التحديات التي تعيشها المنطقة، وأبرزها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن النزاعات الإقصائية والشمولية أنتجت أنظمة لا تعترف بحقوق الإنسان.وقال إن المفهوم الضيق للأمن يشكل خطرا على الأمن نفسه، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي والفضاءات المفتوحة