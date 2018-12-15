الان تتابع الشرطة الفرنسية تعتقل 10 متظاهرين من السترات الصفراء وتكثف تواجدها في أنحاء البلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:
اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم، 10 متظاهرين، تزامنا مع بداية الجولة الرابعة من احتجاجات السترات الصفراء، في باريس وأنحاء فرنسا كافة.
وعززت الجهات الأمنية من تواجدها في أنحاء البلاد، ونشرت عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في أماكن تجمعات المتظاهرين، منهم 8 آلاف في باريس، وشددت إجراءات الأمن في محطات القطارات.
فيما أفادت الأنبار الوادرة من باريس أن أعداد المتظاهرين في جادة الشانزليزيه وبقية المناطق، قليلة، مقارنة باحتجاجات السبت الماضي، رغم تزايد الأعداد خلال الساعات القليلة الماضية.
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