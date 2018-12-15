إعلامية بحرينية: الاحتفالات بالمملكة تعد وساماً جديداً على حصيلة الإنجازات الزاخرة

قالت الإعلامية والشاعرة البحرينية، ندى نسيم، إن "الاحتفالات للمملكة، وساماً جديداً على حصيلة الإنجازات الزاخرة بكافة الميادين".

وبينت في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "إن النجاحات الثقافية البحرينية لا مثيل لها، حيث أصبحت المملكة، وبسواعد أبنائها مركزاً مهماً للحركة الثقافية العالمية، بشهادة أكبر المنظمات العالمية، والأممية، كيونسكو.

وتضيف نسيم «يأتي اختيار مدينة المحرق العام 2018 كعاصمة للثقافة الإسلامية، كنبراس للنجاحات التي حققتها البحرين في العقود الأخيرة، هنالك إصرار حقيقي على تحقيق النجاحات المتتالية».

وتزيد «في ديسمبر من كل عام تحتفل مملكة البحرين بذكرى عيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة،والعيد الوطني المجيد للمملكة".

حيث تضفي هذه الاحتفالات للمملكة، وساماً جديداً على حصيلة الإنجازات الزاخرة بكافة الميادين، ما جعل المسيرة الوطنية تنهض بخطى واثقة وناجحة».