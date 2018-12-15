مستشار بحريني: العيد الوطني يذكرنا بالمكتسبات المتتالية التي تحققها الدولة

قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، المستشار عبدالجبار الطيب: «العيد الوطني، يذكرنا بالمكتسبات المتتالية التي تحققها الدولة يوماً بعد يوم، أولها بزوغ المشروعات السكنية الحديثة، والهادفة لتقوية البنية التحتية في البحرين، والتي يتخطى قوامها خمسين ألف وحدة سكنية، والتي لها أبعادها التاريخية والمميزة».

وأشار في تصريح نشرته صحيفة "البيان" "إلى أنّ ما حققته المملكة على الصعيد الأمني، برغم من التقاذفات الإقليمية، والمؤامرات التي تحاك لها بين الحين والآخر، جعلت الشعب يعيش في أمن واستقرار، باعتبار أنّ الأمن عامل رئيس في جذب الاستثمارات، والتي تدفع بعجلة التنمية على كافة المستويات، مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، وغيرها.

وأردف: «هنالك أيضاً إنجازات كبيرة على صعيد التعايش، والتمازج الثقافي والعرقي، وخير دليل إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بأمر ملكي، والذي قدم للعالم دروساً مستفادة في احتضان مبادئ الصداقة، والتقارب الإنساني.

والتأكيد على مكانة المملكة على المستوى الدولي، بوصفها مركزاً عالمياً، لتعزيز ثقافة السلام، والانفتاح، والتعايش بين الثقافات المختلفة، لأكثر من 20 ديانة، ومذهباً، وطائفة».