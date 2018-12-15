أرصاد الإمارات يدعو مرتادي بحر عمان إلى أخذ الحيطة والحذر

ناشد المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة مرتادي بحر عمان، أخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطرابه بسبب الرياح النشطة الناتجة عن تكون السحب الركامية التي تؤدي إلى ارتفاع الموج في العمق من 4 إلى 6 أقدام، وقد تصل إلى 7 أقدام، وذلك حتى الساعة الـ10 من مساء السبت.

وتوقع المركز أن يكون الطقس، السبت، غائما جزئيا إلى غائم، خاصة شرقا وشمالا، مع تكون بعض السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار.

ولفت المرصد إلى أن السحب قد تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر في الخليج العربي.