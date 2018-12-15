برلماني بحريني: الملك حمد بن عيسى نجح عبر مشروعه الإصلاحي

قال عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم النفيعي، إنّ الاحتفاء بالعيد الوطني المجيد، الذي يتزامن مع عيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يرسخ مفاهيم محبة الأوطان، لأحد أقدم وأعرق المجتمعات في المنطقة.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - : «بدأت البحرين قبل أيام قليلة، فصلها التشريعي الخامس، بسابقة كبيرة وهي وصول امرأة لرأس الهرم البرلماني.

وبخطوة مميزة، تأتي امتداداً لخطوات ناهضة سابقة، ارتكزت على فتح الأبواب الموصدة، والدفع بالحراك التشريعي والرقابي لأن يأخذ حيزه الطبيعي، بانتخاب أعضاء يمثلون الدوائر المختلفة، بصوت المواطن نفسه، هنالك نهضة ديمقراطية متسارعة ومشهودة».

وأردف النفيعي: «تمثل الاحتفالات الرسمية والأهلية بالعيد الوطني، وما يتخللها من مهرجانات، وكرنفالات، ومشاركات شعبية، وفنية، وثقافية، وأدبية، وطلابية، يشارك بها الكبير والصغير، إحدى أجمل الصور التي تقدم مكونات المجتمع البحريني المتجانس للعالم، كمزيج استثنائي، يتعايش على هذه الأرض الطيبة بكل أمن وأمان».

لافتاً إلى أنّ الملك حمد بن عيسى نجح عبر مشروعه الإصلاحي، بأن يضع مملكة البحرين في صدارة الممالك الدستورية الزاهرة والمتقدمة، وما صاحب ذلك من تطور متنام على كافة الأصعدة رغم التحديات، والمعوقات التي تعصف بالمنطقة ككل.