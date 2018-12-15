إسبانيا تقر نفقات عسكرية بقيمة 7.3 مليار يورو

قررت الحكومة الإسبانية برنامج تجديد العتاد العسكري بقيمة 7,3 مليارات يورو، وذلك حتى 2032، قدمته باعتباره إنفاقا "اجتماعيا" سيوفر آلاف فرص العمل.

وقالت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس في مقابلة إذاعية "إنها نفقات اجتماعية، لأن النفقات العسكرية لا تساهم في الأمن والدفاع فقط، لكن أيضا في استحداث فرص عمل".

وأضافت "سيكون لدينا أكثر من سبعة آلاف فرصة عمل لمدة تسع سنوات في مناطق مثل غاليس واستوريس (شمال غرب)، حيث يتعين توفير فرص عمل".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، إثر اجتماع مجلس الوزراء، في بيان يفصل الخطة التي تمتد حتى 2032 إنه "سيتم بدء ثلاثة برامج عسكرية باستثمارات بقيمة 7,331 مليار يورو".

وقدرت الوزارة أن "هذه البرامج ستوفر على الأقل 8500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السنوات القادمة".

وكانت السلطات أعلنت، الخميس الماضي، أن مجموعة الأشغال البحرية العامة نافانسيا ستصنع خمس فرقاطات إف-110 للبحرية الإسبانية، وذلك بموجب عقد بقيمة 4,3 مليار يورو.

كما أعلنت الوزارة عن استثمار 2,1 مليار يورو لتطوير وتصنيع 348 عربة مصفحة، ويتعلق الأمر باستبدال مصفحات تبيّن أن فيها خللا يمكن أن يعرّض العسكريين للخطر.

ويحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانتظام، الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف الأطلسي على رفع نفقاتها العسكرية.