فيسبوك يعلن سرقة ملايين من صور المشتركين

دبي - بواسطة محمد فارس أعلن فيسبوك أن اختراقاً لموقع التواصل الاجتماعي سرب إلى مئات التطبيقات امكانية الوصول إلى صور خاصة ل 6.8 مليون مشترك. وتمكن فيسبوك من تجاوز الاختراق بعد إثني عشر يوما من نشاطه. © Getty Images/G. Chapman Provided by Deutsche Welle

اختُرقت حسابات 6.8 مليون مشترك على فيسبوك وسُربت صورهم الخاصة إلى 876 تطبيق في اختراق غير مسبوق لفيسبوك أعلن عنه اليوم (الجمعة 14 كانون الثاني/ ديسمبر 2018)، وقد جرى كشفه بعد إثني عشر يوماً، وتم ايقاف نشاطه في 25 أيلول/ سبتمبر المنصرم.

الاختراق سرّب صوراً شخصية وصور مشاركات للمستخدمين، كما أنه تمكن من الوصول إلى صورٍ من Facebook Marketplace وإلى صورٍ جرى تحميلها على فيسبوك لكنها لم تنزل في بوستات معلنة.

في العادة يسمح لمهندسي التطبيقات بالوصول إلى صور المستخدمين التي نزلت على التايم لاين الخاص بهم.

وأعلن فيسبوك أن لديه نسخا عن صور لمشاركات (بوستات) لم تتم لمدة ثلاثة أيام فحسب. " إذا حمّل أحدهم صورة إلى فيسبوك ولكنه لم ينشرها في بوست لسبب ما، يتعلق بظروف عمله أو انقطاعه عن النت لفترة ما، فنحن نحتفظ بالصورة لمدة 3 أيام تتيح للمستخدم إذا عاد خلالها أن يكمل نشر البوست"، هكذا جاء إعلان فيسبوك. وتمكن 1500 تطبيق في المجمل من الوصول إلى الصور، وهو ما اعتذر عنه فيسبوك، مضيفاً أنّ المشتركين الذين طالهم الضرر قد تم إشعارهم بما جرى، فيما تعمل شركة فيسبوك مع مشغلي التطبيقات على محو الصور.

فيسبوك الذي يشترك في خدمته 1.5 مليار مستخدم ناشط، يومياً تعرض إلى فضائح متعاقبة تتعلق بتسرب معلومات المشتركين إلى أطراف أخرى، ربما كانت من أشهرها أن شركة "كامبريدج اناليتيكا" التي استخدمت معلومات فيسبوك عام 2016 لدعم حملة بركسيت ولدعم حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية.

م.م/ ع.خ ( د ب ا)