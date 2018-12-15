شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حمدى عمر يتقدم ببيان عاجل حول أسعار توريد قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب حمدى عمر سليمان، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، ببيان عاجل لوزراء الزراعة والمالية والتموين، بشأن المطالبة بزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 900 جنيه للطن بدلا من 720 جنيها.

وأضاف سليمان، فى بيان صحفى له اليوم، أن أسعار المستلزمات الزراعية والخامات والعمالة شهدت طفرة فى الفترة الأخيرة انعكست على زيادة التكلفة الإنتاجية لمحصول قصب السكر وخسارة الفلاحين وعزوف البعض عن زراعة واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الزراعة المصرية.

وطالب سليمان، الوزراء سالفى الذكر بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لزراعة محصول القثب ووضع هامش ربح مناسب للفلاح فى إطار الاعتمادات المالية المتاحة للدولة ولكن لابد من مراعاة الظروف المعيشية للفلاح، لافتا إلى أن محصول الموز هو البديل لمحصول القصب والجميع يعلم أن الموز من المحاصيل الشرهة للمياه ولهذا على الحكومة ان تعيد النظر فى سياسة تسعر محصول قصب السكر.