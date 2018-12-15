شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل للبرلمان لغلق المواقع الإلكترونية السلفية: مليئة بالكوارث الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك لاتخاذ موقف تجاه المواقع الإلكترونية والصفحات التابعة للتيارات الإسلامية وخاصة المواقع السلفية التى تبث مواد وكتب تحرض على العنف فى المجتمع وتنشر الكراهية فى البلاد.

وأضاف أمين دينية البرلمان، لـ"الخليج 365"، أن وجوده هذه الصفحات والمواقع الإلكترونية تعمل دون رقيب، خطر كبير يهدم كل الجهود التى تقوم بها المؤسسات الدينية لتجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى مواجهة لجميع الأفكار المتطرفة التى تنتشر بقوة فى المجتمع، فلابد من إغلاقها، بالإضافة إلى أن هذه المواقع مليئة بالأفكار التى تحث على العنف وانتشاره فى المجتمع.