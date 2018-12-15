شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات الدورة 24 لتنفيذية الاتحاد البرلمانى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين، للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانى العربى الذى يستضيفة مجلس النواب، وذلك بكلمة رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور على عبد العال، والتى ألقاها بالنيابة عنه اللواء سعد الجمال.

وتشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلمانى العربى، وتقرير اللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، بالإضافة إلى دراسة اقتراحات تعديل ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلى.

كانت لجنة التمييز قد وافقت خلال اجتماعها أمس على منح رئيس مجلس الشورى السعودى عبد الله بن محمد آل الشيخ، جائزة التمييز "فئة رؤساء البرلمان" وذلك بالتزكية، وبالنسبة للفئة الثانية (أعضاء البرلمانات العربية)، وافقت اللجنة على منح الجائزة لثلاث نواب، وهم النائبة سامية حسن سيد أحمد إدريس، عضو المجلس الوطنى السودانى، والدكتور ميشال موسى عضو مجلس النواب اللبنانى، وراكان يوسف النصف، عضو مجلس الأمة الكويتى.

كما وافقت اللجنة علي منح جائزة التمييز فئة (أمين عام البرلمان) لكل من عدنان ضاهر، أمين عام مجلس النواب اللبناني، عبد الجليل إبراهيم الطريف، أمين عام مجلس النواب البحريني، وأخيراً منح جائزة التمييز البرلمانى (فئة الباحثين) للباحث المصرى الدكتور أشرف عبد العزيز عبد القادر، كبير الباحثين بالمكتب الفنى للأمين العام للمؤتمرات البرلمانية الدولية فى مجلس النواب، و للباحث البرلمانى العراقى الدكتور مصطفى ناجى.

كما تناقش الجلسة، مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2019،و مشروع جدول أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي بالإضافة إلى إقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للأتحاد، وتنتهي الجلسة الثانية بإقرار التوصيات والقرارات.