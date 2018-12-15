شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سمير البطيخى: مصر جديرة بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية و2006 خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن النائب سمير البطيخى، عضو حزب الحركة الوطنية، مجهودات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم حول استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 بعد اعتذار دولة المغرب عن تنظيمها.

وأشار البطيخى، لـ"الخليج 365"، أن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لتنظيم البطولة، لافتا إلى امتلاك عدد من الملاعب الدولية التى تنطبق عليها المواصفات الدولية وهناك خبرة فى هذا الصدد، وأصبح لدينا القدرة على تنظيم النسخة الجديدة للبطولة بعد تلك التى أقيمت عام 2006، ولاقت نجاحا منقطع النظير على المستوى الجماهيري والتنظيمى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تنظيم البطولة سيكون دافعا قويا لإثبات الوجه الحضارى للجمهور المصرى لدى العالم وهذا الحدث سوف يشاهده العالم بأسره، مؤكدا على أن هناك انفراجة كبيرة فى ملف عودة الجماهير وفى حال تنظيم البطولة سنثبت للعالم كله أننا نمتلك كوادر رياضية وفى نفس الوقت اصحاب التشجيع المثالى.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، من الكاميرون، وتقام البطولة للمرة الأولى خلال فصل الصيف بمشاركة 24 منتخبا.