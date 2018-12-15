أردوغان يكشف ما قاله "أحد القتلة" في تسجيلات خاشقجي

سبوتنيك

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعه، ما قاله "أحد القتلة" خلال التسجيل الخاص بالصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال أردوغان، خلال مؤتمرفي إسطنبول، إنه سمع أحد قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يقول خلال التسجيل الخاص به: "أعرف كيف أقطع بشكل جيد"، مؤكدا أن السعودية تريد أن تدمر الأدلة لكن تركيا رفضت، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وذكر أن التسجيل الصوتي تمت مشاركته مع العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى، مضيفا أن بلاده سمحت لمن يريد الإطلاع على التسجيلات بالاستماع إليها، واعتبر أن "خاشقجي، ارتقى شهيدا إثر عملية حقيرة جرت في القنصلية السعودية مع الأسف، وخطيبته تنتظر في الخارج".

وذكر الرئيس التركي أنه وجه سؤالا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن سبب قدوم الأشخاص الـ15 إلى إسطنبول، وعن عملهم داخل القنصلية، موضحا: "أنتم تعرفون القاتل فهو بين الأشخاص الـ15، إن كنتم ترغبون اكشفوا عن القاتل، وأعلنوا عنه"، مشيرا إلى أن رد الملك كان "نحن الآن أوقفنا 18 شخصا"، ليضيف الرئيس التركي أنه "بعد فترة ارتفع عدد الموقوفين إلى 22".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.