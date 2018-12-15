"السترات الصفراء" استأنفت تظاهراتها في باريس والسلطات الفرنسية تعزز إجراءات الأمن

استأنفت حركة "السترات الصفراء" تظاهراتها في العاصمة الفرنسية ​باريس​.

ولهذا السبب، عزّزت السلطات الفرنسية إجراءاتها الأمنية في باريس ودفعت بالآلاف من رجال الشرطة والأمن إلى الشوارع. كما عزّزت إجراءات الأمن في محطات القطارات.

وكان قد نُقل عن السلطات الفرنسية، في وقت سابق، "أنّها تعتزم نشر عشرات الآلاف من أفراد ​الشرطة​ في كل أرجاء البلاد، إلى جانب نشر 8 آلاف آخرين في العاصمة ​باريس​ استعدادًا للتعامل مع ​احتجاجات​ حركة "السترات الصفراء" المتواصلة للأسبوع الخامس".

وأكّد قائد شرطة باريس، ميشال دلبيش أنّ "المخاوف ما زالت قائمة فيما يتعلّق بتسلّل الجماعات العنيفة إلى الاحتجاجات"، لافتًا إلى أنّ "علينا أن نكون على استعداد لأكثر الاحتمالات سوءًا"، موضحًا أنّ "من المقرّر أن يحمي ضباط ​مكافحة الشغب​ المعالم التاريخية مثل "قوس النصر" إلى جانب منع المحتجين من الاقتراب من القصر الرئاسي".