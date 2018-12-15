أحمد الحريري: لفتح الأبواب للوصول إلى حكومة في نهاية المطاف

مثّل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري النائب بهية الحريري، في استقبال السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيبي سبيتاري، خلال زيارته إلى قضاء جزين، بدعوة من نائب رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، والتي تخللها رعاية اضاءة شجرة الميلاد في ساحة بلدة لبعا، ووضع حجر الاساس لـ"بيت الضيعة، وتفقد "بيت جورجيت وحنا رومانوس" للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تديره رابطة "كاريتاس"، في حضور مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك ايلي بشارة الحداد، مطران صيدا وبيت الدين للطائفة المارونية مارون العمار، النائبين زياد اسود وسليم خوري وقيادات روحية وأمنية وحزبية وبلدية.
وتوجه الحريري بالشكر إلى السفير البابوي على زيارته إلى جزين، معرباً عن أمله في "أن يزور البابا فرنسيس لبنان قريباً"، مستعيداً محطات اللقاء به في روما، مع الوفد اللبناني الذي زارها مؤخراً، بدعوة من المؤسسة المارونية للانتشار.
وأمل أن يتم تشكيل الحكومة قبل رأس السنة، داعياً إلى "عدم الاصغاء للأصوات العالية، وفتح الأبواب للوصول إلى حكومة في نهاية المطاف، تضم فريق عمل متجانس، يؤمن استفادة لبنان من مشاريع سيدر".
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