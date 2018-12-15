أحمد الحريري: لفتح الأبواب للوصول إلى حكومة في نهاية المطاف

مثّل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري النائب ​بهية الحريري​، في استقبال السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيبي سبيتاري، خلال زيارته إلى قضاء جزين، بدعوة من نائب رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، والتي تخللها رعاية اضاءة ​شجرة الميلاد​ في ساحة ​بلدة لبعا​، ووضع حجر الاساس لـ"بيت الضيعة، وتفقد "بيت جورجيت وحنا رومانوس" للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تديره رابطة "كاريتاس"، في حضور مطران صيدا و​دير القمر​ للروم الكاثوليك ايلي بشارة الحداد، مطران صيدا وبيت الدين للطائفة المارونية مارون العمار، النائبين ​زياد اسود​ و​سليم خوري​ وقيادات روحية وأمنية وحزبية وبلدية.

وتوجه الحريري بالشكر إلى السفير البابوي على زيارته إلى جزين، معرباً عن أمله في "أن يزور ​البابا فرنسيس​ لبنان قريباً"، مستعيداً محطات اللقاء به في روما، مع الوفد اللبناني الذي زارها مؤخراً، بدعوة من ​المؤسسة المارونية للانتشار​.

وأمل أن يتم ​تشكيل الحكومة​ قبل رأس السنة، داعياً إلى "عدم الاصغاء للأصوات العالية، وفتح الأبواب للوصول إلى حكومة في نهاية المطاف، تضم فريق عمل متجانس، يؤمن استفادة لبنان من مشاريع سيدر".