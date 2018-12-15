ماريو عون: الحكومة اساس في وقف الهدر وبناء الوضع الاقتصادي في البلد

اشار الوزير السابق ​ماريو عون​ الى ان الوضع ال​لبنان​ي ككل يعنينا، ولذلك نتدخل لتقريب وجهات النظر في الملف الحكومي، واعتبر ان العناد لا يوصل الا الى الشلل المستمر، ورأى ان لا شيء يمنع ان يجتمع عدد من النواب في كتلة معينة وهم انتخبوا من الشعب ويجب قبولهم مثل ما هم.

ودعا عون في حديث تلفزيوني، الى اخذ قرارات جريئة فيما خص تشكيل الحكومة لان الوضع الحالي في لبنان مذري، ويجب الخروج من هذه الازمة بأسرع وقت ممكن. واكد ان ضرورة وقف ​الفساد​ والهدر لبناء ​الوضع الاقتصادي​ في البلد، والاساس في كل ذلك تشكيل الحكومة.

وطالب عون وضع معايير للفساد في البلد، واطلاق صراح ​القضاء​ في هذا الموضوع. وشدد على ان العملية الاصلاحية فيها اخذ ورد ووقت كي تطبق.