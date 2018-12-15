اوسيب هنأ المجلس الجديد لنقابة محرري الصحافة

هنأ "​الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة​ - ​لبنان​" ​أوسيب​ - لبنان مجلس ​نقابة محرري الصحافة​ الجديد، آملا أن يكون "خير خلف لخير سلف".

وعول الإتحاد على "حكمة أعضاء المجلس الجديد وروح الخدمة لديهم في الإكمال بمسيرة النهوض بالنقابة والوصول إلى إحقاق حقوق محرري الصحافة اللبنانية الذين يعانون أزمة لم تعد مخفية على أحد، في ظل إقفال عدد من الصروح الصحافية في لبنان والوضع الصعب الذي تعيشه باقي الصحف بشكل عام".

وأكد "وقوفه دائما إلى جانب زملائه المحررين والنقابيين في مسيرتهم الهادفة إلى النهوض بالصحافة والصحافيين، كي يبقى لبنان بلد الفكر والقلم، والحرية والمسؤولية".