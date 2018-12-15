الطقس اليوم مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرّا يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، ويتحوّل تدريجيّاً إلى متقلّب بدءاّ من ليل الأحد".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خاصّةً في شمال وجنوب البلاد.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحوّل خلال اللّيل إلى غائم مع تساقط لبعض الأمطار الخفيفة المتفرّقة كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرّقة مصحوبة ببرق ورعد أحياناً، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.
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