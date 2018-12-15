الطقس اليوم مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرّا يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، ويتحوّل تدريجيّاً إلى متقلّب بدءاّ من ليل الأحد".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خاصّةً في شمال وجنوب البلاد.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحوّل خلال اللّيل إلى غائم مع تساقط لبعض ​الأمطار​ الخفيفة المتفرّقة كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرّقة مصحوبة ببرق ورعد أحياناً، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.