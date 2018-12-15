عبدالله: محاربة الفساد تكون بوجود قضاء وأجهزة رقابة متحررة من القيد الطائفي

شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بدون قضاء وأجهزة رقابة وأجهزة أمنية متحرّرة من القيد الطائفي، سيبقى الحديث عن ​محاربة الفساد​ و​سرقة أموال​ الناس ووقف سمسرات الكبار قبل الصغار، كلامًا شعبويًّا، يردّده الجميع مع معرفتهم باستحالة القضاء على هذه الأفة الّتي تسيطر سيطرة كاملة أينما كان".

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