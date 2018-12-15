التحكم المروري: إعادة فتح الطريق على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر الكلب جزئيا

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة فتح الطريق على المسلك الغربي لأوتوستراد ​نهر الكلب​ جزئيًّا"، بعد أن قطعها مالكو و​سائقو الباصات​ العمومية.

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