أبو الحسن: الظروف المالية صعبة لكن مستحقات البلديات لا تحتمل التأخير

اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له، الى انه يعلم الظروف المالية الصعبة للخزينة، لكن دفع مستحقات البلديات وإتحادات البلديات أكثر من ضرورة، واذا إقتضى الأمر تجزئة تلك المستحقات، خاصةً البلديات الصغيرة والريفية لان الخدمات الى تراجع بسبب الضائقة، انه المتنفس الوحيد.

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