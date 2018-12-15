"الصحة" فتحت تحقيقا بحادثة قسم طوارئ "مستشفى مار يوسف" وتستمع الإثنين للمعنيين

أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة الصحة العامة​، أنّ "فور التداول بخبر عن طريقة غير لائقة تمّ التعاطي بها مع مسعفي ​الصليب الأحمر​ اللبناني خلال قيامهم بنقل أحد المرضى إلى "​مستشفى مار يوسف​"- ​الدورة​ من قبل الطاقم الطبي في قسم الطوارئ، فتحت وزارة الصحة تحقيقًا فوريًّا بالحادثة، وطلبت من إدارة المستشفى والمعنيين من الطاقم الطبي موضوع الشكوى، الحضور إلى مكتب مدير العناية الطبية في الوزارة عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين للاستماع إليهم".

وأوضحت في بيان، أنّه "سيُستمع في الوقت عينه لمسعفي الصليب الأحمر الّذين كانوا ينفّذون مهمّة نقل المريض ويطلع على حالته"، لافتةً إلى أنّ "بناء على ذلك، ستتّخذ الوزارة الإجراءات الّتي تقتضيها القوانين المرعية الإجراء".

وجدّدت الوزارة التأكيد "أنّها لن تتهاون مع أي سوء تعاط مع المرضى أو عدم احترام لمسعفي "الصليب الأحمر" خلال قيامهم بمهامهم التطوعية، فهُم رسل الإنسانية الّذين يعطون بمجانية وحبّ عابر لأيّ حدود إتنية أو عرقية أو دينية أو مناطقية"، مذكّرةً المواطنين بـ"الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة "1214" لتقديم أي شكوى أو الاستفسار عن موضوع".