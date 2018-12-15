وزير البترول يعاين موقع حريق حقل "أم عسل" برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - أية السيد:

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن المهندس طارق الملا وزير البترول، سيقوم بجولة تفقدية لموقع حريق حقل بترول "أم عسل" التابع للشركة العامة للبترول في مدينة رأس سدر.

وأضاف رئيس المدينة أن قيادات وزارة البترول وصلت صباح اليوم، للوقوف على آخر التطورات، موضحًا أنه حتى اللحظة لم يتم إخماد الحريق.

وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، أمس الجمعة، إخطارًا بنشوب حريق هائل في حقل "أم عسل" أحد حقول البترول التابعة للشركة العامة للبترول في مدينة رأس سدر.