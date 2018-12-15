جوائز مذهلة تنتظر الفائزين في تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية...

دبي، الإمارات العربية المتحدة-السبت 15 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

تنطلق فعاليات تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية في عطلة هذا الأسبوع، والذي سيشارك فيه المبتدؤون في ركوب الدراجات يوم 13 ديسمبر من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً،كما سيشارك فيه راكبو الدراجات لمسافة 92 كيلومترًا يوم 14 ديسمبر ما بين الساعة السادسة والحادية عشرة صباحاً، ويقام السباق برعايةالشريك الرسمي مركز نانو إم في دبي، وهو مرفق متطور لتقييم الأداء والصحة يلبي احتياجات الرياضيين المحترفين.

وكان قد تم تخصيص يوم الخميس للمبتدئين في ركوب الدراجات من دبي أوتودروم لمن تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 15 عاماً، كما سيبدأ تحدي ركوب الدراجات يوم الجمعة من نقطة الانطلاق والنهاية لهذا التحدي؛ وهي دبي أوتودروم. ويتوقع المنظمون أن يعجّ هذا التحدي بالأجواء الحماسية؛ حيث سيشارك فيه ما يزيد على 2,000 شخص من جميع أنحاء العالم؛ والذين شاركوا من قبل في تحدي ركوب الدراجات الذي لقي نجاحًا كبيرًا في عام 2017.

وقال كاران ريخي، نائب الرئيس للعمليات في مركز نانو إم: "يسرُّ مركز نانو إم أن يدعم تحدي الدرجات الهوائية هذا العام، وسنقدم للفائز والفائزة في هذا التحدي جائزة عبارة عن تقييم الأداء والصحة التكميلي بقيمة 7,000 درهم إماراتي، والذي يسهم في تعزيز أدائهم وتقليل احتمال الإصابة في المستقبل".

ويعتبر مركز نانو إم مرفقاً مستقلاً وفريداً من نوعه يتم فيه تقييم الأداء والصحة من خلال تقنيات متقدمة للغاية، كما تستخدم فيه أحدث الأجهزة المتطورة لتقييم الصحة واللياقة البدنية وقدرات الأداء البدني والجسدي بوجه عام للرياضيين والمحترفين. وتتضمن منطقة تحليل المشي الفريد من نوعها لدى المركز العديد من الكاميرات عالية الدقة لمراقبة حركة الجسم بالكامل واستجابة كافة مجموعات العضلات وتحليلها.