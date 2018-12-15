بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين شقيقين قبالة سواحل غزة

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بحرية الاحتلال الإسرائيليوكالات :
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، صيادين فلسطينيين اثنين قبالة سواحل مدينة غزة، بعد إطلاق النار على مركبهما والاستيلاء عليه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريح اليوم إن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين الشقيقين محمد وعاطف صالح أبو ريالة في بحر غزة، وقامت بمصادرة قاربهم وهو عبارة عن "حسكة
وتتعرض مراكب الصيادين بشكل متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرق لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل وإسرائيل عام 2014.
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