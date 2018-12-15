إمام الحرم النبوي يلتقي ضيوف الملك سلمان للعمرة والزيارة

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، فرصة مهمة للعلماء والمؤثرين في العالم الإسلامي للتباحث فيما يخدم المسلمين ويساهم بوحدتهم.
واشار إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودعمه للبرنامج ساهم في تميزه منذ انطلاقته.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فضيلته للضيوف بمقر إقامتهم في فندق كروان بلازا بجوار الحرم النبوي، حيث استهل بالتأكيد على أهمية الأخوة في الله تعالى، والاعتصام بحبل الله المتين، مؤكداً على أهمية وحدة المسلمين والسعي فيما بينهم والوقوف صفا واحدا ضد المكائد للإسلام والمسلمين.
ودعا البعيجان العلماء والدعاة إلى الله القيام بدورهم المنوط بهم في إصلاح المجتمعات والسعي فيما يوحد الصف الإسلامي ويساهم في تقوية وشائج المحبة والمودة وتعميق الأخوة الإسلامية بين المسلمين، مبينا أن الاجتماع رحمة والفرقة والخلاف فتنة.
وثمّن فضيلته ما يبذله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي
إثر ذلك ألقى وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله
و الصامل بالمتابعة الحثيثة من معالي الوزير المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التي أسهمت في تميز برامجه وفعالياته المتنوعة، كما نوه بالتعاون القائم مع الأجهزة ذات العلاقة، لا سيما مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في خدمة ضيوف الملك سلمان للعمرة من تنظيم الفعاليات والزيارات التي تأتي لاطلاع الضيوف على الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين والعناية بهما.
مما يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار البرامج الثقافية التي ينفذها البرنامج للضيوف بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة وإشراف من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وتحظى هذه الفعاليات بتفاعل كبير من المشاركين في البرنامج.
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