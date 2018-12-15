الرئيس الباكستاني يغادر السعودية بعد زيارة 24 ساعة

السعوديه ليندا سليم

غادر رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي، جدة اليوم السبت.

وكان في وداعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود

بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقةمكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر وعدد من المسؤولين .

استغرقت زيارته ٢٤ ساعة حيث صل أمس فى نفس التوقيت لمناقشة أمور ودية لتعاون مستقبلى بخطة مدروسة بين البلدين.

