بين مؤيد ومعارض ..هاشتاق يطالب بإلغاء حفلات رأس السنة بالسودان تضامن مع أوضاع البلاد

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أثار هاشتاق أطلقه مغردون سودانيين بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يطالب فيه بعتصام الفنانين السودانيين وإلغاء حفلاتهم برأس السنة تضامناً مع الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، ضجة كبيرة بين مؤيدين ومعارضين.
وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 عبر بعض المغردون عن تأيدهم لإلغاء الحفلات، وقال المهندس يحي: ( رسالة لكل فنانين بلادي .. الفن رسالة .. اعتصامك وامتناعك عن الغناء في حفلات رأس السنة يعني انك ضد الظلم ضد الغلا ضد الوضع السئ في البلد .. يعني انك في حالة حزن وانت ترى البلد تزداد سوء يومياً كيف نفرح ونستمتع بالغناء والبلد في حالة فوضى).
وقالت رندا الهندي : (لما تأتي 2019 نقول البلد ما احتفلت وتم إلغاء حفلات راس السنة وتضامن الأغنياء مع الفقراء). وأكثر التعليقات الرافضة كانت تنادي بإقامة حفلات راس السنة وعائدها يتبرع به للمحتاجين والفقراء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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