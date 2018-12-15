تفاصيل جديدة في مصرع أب وأم وأطفالها الثلاثة بـ(عصيدة)

كشفت الجهات المختصة إحالة جثامين الضحايا الخمس إلى مستشفى الحصاحيصا لتكملة الإجراءات القانونية قبل مُواراتهم الثرى.

وقال مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء ابراهيم محمد المهدي حسب صحيفة التيار إن خمسة أفراد من أسرة واحدة بقرية سرحان بمحلية الحصاحيصا في ولاية الجزيرة لقوا حتفهم بعد تناول واجبة الإفطار بعصيدة، وفي حين توفى رب الأسرة وزوجته وثلاثة من أطفاله نجت طفلة تبلغ من العمر (10) أعوام تقريباً.

وذكر اللواء ابراهيم أن الشرطة اتخذت الإجراءات المطلوبة بعد تلقيها إخطاراً بالواقعة المأساوية وأرسلت عينات من (العصيدة) إلى المُختبر الجنائي بالخرطوم للفحص لمعرفة أسباب وفاة الضحايا الخمس. وأوضح شهود عيان للصحيفة أن الطفلة كانت تصرخ وتنادي على أبويها وإخوتها أثناء إسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج في موقف إنساني هز جميع الحاضرين!

الخرطوم (أخبار الخليج 365)