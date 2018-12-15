رئيس الغرفة التجارية: النشاط التجاري تراجع بنسبة 70%

سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بمختلف المواقع التجارية، ارتفاعاً غير مسبوق، وكشفت جولة أمس، عن قفز سعر جوال السكر زنة خمسين كيلو بالقطاعي لـ(2000) جنيه بدلاً من (1400) جنيه في منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم، فيما ارتفع سعر الرطل لـ(40) بلاً من (28) جنيهاً، وارتفع سعر جركانة زيت الفول لـ(1800) جنيه، بينما سجل سعر الرطل (50) جنيهاً ورطل البن (85) بدلاً من (65) جنيهاً، وأشارت الجولة إلى ارتفاع سعر كيلو دقيق سيقا لـ(40) بدلاً من (30) جنيهاً، ورُبع رطل الشاي لـ(50) بدلاً من (35) جنيهاً، بينما ارتفع سعر لوح صابون الغسيل لـ(15) بدلاً من (10) جنيهات، وارتفع كيس العدس لـ(20) بدلاً من (12) جنيهاً، والأرز لـ(15) بدلاً من (10) جنيهات، وارتفع سعر كيس الشعيرية لـ(25) بدلاً من (15) جنيهاً، وعلبة الصلصة لـ(50) بدلاً من (35) جنيهاً.

وتحسر التاجر محمد إبراهيم على الوضع الحالي ووصفه بالكارثي حسب صحيفة المجهر، وتوقع استمرار ارتفاع السلع الاستهلاكية في الفترة المقبلة، وتبرأ محمد خلال حديثه من الزيادات المتواصلة وقال: (هذه الزيادة تعتبر مضرة للتاجر أكثر من المواطن)، وإن سوق البيع تراجع بنسب مخيفة جداً في ظل تعدد الجبايات المفروضة من قبل الجهات الرسمية.

في سياق ذي صلة، كشف رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى، عن انخفاض النشاط التجاري بالولاية بنسبة (70%)، وأقر عيسى في تصريح للصحيفة بأن (60%) من التجار تحت خط الفقر، وتوقع عجزهم عن مقدرة دفع متطلبات الدولة (الجبايات) خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)