نجل شاعر معروف يهدد بمقاضاة المطربين الشباب

كشف نجل شاعر معروف تحفظ عن ذكر اسمه في الوقت الراهن ، عن نيته إيقاف المطربين الشباب الذين ظلوا يرددون أعمال والده الذي انتقل إلى دار الخلد دون حفظ الحقوق الأدبية والمادية .
مشيراً إلى تغنيهم بها من خلال حفلاتهم الجماهيرية وتكسبهم مادياً دون إذن رسمي من الأسرة بحسب صحيفة السوداني ، وهدد باللجوء إلى القضاء وفتح بلاغ في مواجهتهم وبعض القنوات التي ظلت تبث أعمال والده دونه عقد مبرم بينهم .
وختم نجل الشاعر قائلاً: (لا نمانع في ترديد أعمال والدي إذا كان عن طريق القانون) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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