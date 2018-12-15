نجل شاعر معروف يهدد بمقاضاة المطربين الشباب

كشف نجل شاعر معروف تحفظ عن ذكر اسمه في الوقت الراهن ، عن نيته إيقاف المطربين الشباب الذين ظلوا يرددون أعمال والده الذي انتقل إلى دار الخلد دون حفظ الحقوق الأدبية والمادية .

مشيراً إلى تغنيهم بها من خلال حفلاتهم الجماهيرية وتكسبهم مادياً دون إذن رسمي من الأسرة بحسب صحيفة السوداني ، وهدد باللجوء إلى القضاء وفتح بلاغ في مواجهتهم وبعض القنوات التي ظلت تبث أعمال والده دونه عقد مبرم بينهم .

وختم نجل الشاعر قائلاً: (لا نمانع في ترديد أعمال والدي إذا كان عن طريق القانون) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)