السلطانة (هدى عربي) تعيد (العربون) لحكومة ولاية الجزيرة

قررت الفنانة (هدى عربي) إعادة (العربون) الذي تسلمته من حكومة ولاية الجزيرة نظير المشاركة في مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء جميع مهرجانات السياحة تقديراً للظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وأشار القرار الرئاسي إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يتطلب التركيز على الإنتاج وأن تكون الأولوية لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية.

وقررت الفنانة (هدى عربي) حسب صحيفة المجهر إعادة العربون وهو (نصف المبلغ) رغم أن عقودات الفنانين تنص على أنه في حالة إلغاء الحفل لظرف خاص بالطرف الآخر يسقط العربون.

وأشاد عدد من الإعلاميين بسلوك السلطانة (هدى عربي) وانضباطها في معاملاتها مع كافة الجهات المنظمة للحفلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)