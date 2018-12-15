الاحتلال يعتقل صيادين بغزة

الخليج 365 | فريق التحرير اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، صيادين شقيقين بعد إطلاق النار على مركبهما على بعد 4 أميال في بحر غزة. وقالت مصادر محليّة إنه جرى اعتقال الصيادين الشقيقين محمد وعاطف أبو ريالة خلال عملهم في بحر غزة.

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