الأمم المتحدة تعقّب على التحريض الإسرائيلي بقتل عباس

مستوطنون في القدس يحملون لافتة تطالب بقتل عباس، باعتباره "الراعي للإرهاب"/ getty

الخليج 365 | فريق التحرير

وصفت الأمم المتحدة، الملصق الذي نشرته مجموعات استيطانيّة في الضفة الغربية، ويدعو لاغتيال الرئيس محمود عباس، بأنه "عمل غير مسؤول".

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ردًا على أسئلة صحفيين يوم أمس الجمعة، إنّ "الأمر متروك للسلطات الإسرائيلية لبحث ردّها على هذا"، لكنّه أضاف: "نرى من وجهة نظرنا أنّ أي تهديدات باغتيال رؤساء الدول تعد عملًا غير مسؤول".

وطالب المتحدّث الأممي جميع الأطراف بـ "خفض حدّة الخطاب العدائي قبل أن نصل إلى مزيد من التصعيد للوضع الذي شهدناه على الأرض خلال الأيام القليلة الماضية".

وخلال الأسبوع المنصرم، ألصق مستوطنون منشورات في الضفة الغربية، تدعو لاغتيال الرئيس عباس، باعتباره "يُحرّض على الأرهاب".