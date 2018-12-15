استراليا تعترف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن رئيس الوزراء الإسترالي سكوت موريسون اليوم السبت، أنّ بلاده تعترف رسميًا بالقدس الغربية عاصمة لـ "إسرائيل"، ولكنّها لن تنقل سفارتها هناك على الفور.

وقال موريسون في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز" إن استراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل.

وأضاف خلال حديثه للصحفيين في سيدني: "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليًا.. وبعد تحديد الوضع النهائي".

ويوم أمس الجمعة، وجّهت استراليا تحذيرًا لمواطنيها، وذلك قبل يوم من إعلان قرارها المتعلّق بالقدس.