بعد الهدنة.. ترمب: اقتصاد الصين أصبح بطيئاً بسبب حربنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 ديسمبر 2018 11:21 صباحاً - بعد أن أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، أنها ستُعلق في الأول من يناير ولثلاثة أشهر، الرسوم الجمركية الإضافية التي فُرضت على السيارات وقطع الغيار المستوردة من الولايات المتحدة، في إطار الهدنة التجارية التي أعلنها البلدان، اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن اقتصاد الصين تأثر بضغط التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارته، وأنه يعتقد أن من الممكن إبرام “اتفاق كبير وشامل للغاية”.

وأكد ترمب في تغريدة مساء الجمعة أن اقتصاد الصين “أصبح بطيئا على نحو يفوق المتوقع بسبب حربنا التجارية”.

يذكر أن الصين حققت في وقت سابق الجمعة مكاسب محبطة من مبيعات التجزئة الشهرية والإنتاج الصناعي، ما قد يكون نتيجة محتملة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات الصينية.

غير أن الصين تشهد أيضاً تباطؤا في النمو الاقتصادي بعد طفرة استمرت لعقود، وتأمل أن تقوي طلب المستهلك وتعزز مستوى مستدام من النمو المتواصل.

وكانت أعلنت عن وقف مدته 90 يوماً لزيادة التعريفة الجمركية المفروضة على سلع أميركية بقيمة 126 مليار دولار، بما فيها سيارات وشاحنات وقطع غيار سيارات، وذلك في أعقاب الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة.

وكانت بكين قد رفعت نسبة رسومها الجمركية هذا الصيف من 10 إلى 35%، ردًّا على تطبيق زيادة على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على منتجات صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار.

المصدر وكالات