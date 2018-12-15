كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال موريسون إن "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل".
وأضاف في تصريح صحفي: "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا، وبعد تحديد الوضع النهائي".
هذا وقد استبقت السلطة الفلسطينية أمس الجمعة هذا الإعلان، ودعت الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة أستراليا اقتصاديا في حال اعترافها بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
كما حذرت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، مؤكدة إن هذا القرار المتوقع "لن يكون بلا ثمن".
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