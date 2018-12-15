كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكن لن يتم نقل السفارة إلى هناك على الفور.



وقال موريسون إن "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل".