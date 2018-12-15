كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تعتقل 10 متظاهرين من السترات الصفراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت 10 متظاهرين من السترات الصفراء.

وعززت السلطات الفرنسية، إجراءاتها الأمنية ونشرت الآلاف من عناصر الشرطة في مدن عدة، استعدادًا احتجاجات السترات الصفراء.

وأطلق العديد من الدعوات في الأيام الأخيرة على موقع فيس بوك قناة التعبئة الأساسية للمحتجين، إلى التظاهر في باريس والمدن الفرنسية الأخرى.