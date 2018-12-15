كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تفرض عقوبات علي ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، أنها ستفرض عقوبات على جهات متورطة في الحرب في جنوب السودان، بما في ذلك لواء متقاعد في الجيش الإسرائيلي.



وقالت الخارجية الامريكية في بيان لها، إن يسرائيل زيف وشريكه، يقفان على رأس منظمات، زادت من تفاقم الحرب في جنوب السودان. وستُدرَج أيضا ست شركات يسيطر عليها الرجلين في قائمة العقوبات.