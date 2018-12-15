كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تفرض عقوبات علي ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الخارجية الامريكية في بيان لها، إن يسرائيل زيف وشريكه، يقفان على رأس منظمات، زادت من تفاقم الحرب في جنوب السودان. وستُدرَج أيضا ست شركات يسيطر عليها الرجلين في قائمة العقوبات.
وافادت مصادر محلية بأن العقوبات تنص على منع المواطنين والشركات الأميركية، من إجراء اتصالات تجارية مع زيف، ومع الجهات الأخرى التي طالبتها العقوبات، كما وسيتم أيضا حظر جميع حساباتهم وأصولهم في الولايات المتحدة.
ومن ناحيتها قالت وزارة الجيش الإسرائيلي على الخطوة الأميركية قائلة، إنها "ستستلم التفاصيل من واشنطن لدراسة الموضوع".
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