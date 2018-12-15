كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل يوافق على تسليم عضو سابق بجماعة مسلحة إلى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المكتب الإعلامى للرئيس البرازيلى ميشيل تامر إنه وقع أمرا لتسليم الإيطالى الهارب تشيزارى باتيستي، وهو عضو سابق فى جماعة مسلحة ومطلوب فى جرائم قتل فى بلده منذ السبعينات.

جاء توقيع أمر التسليم أمس الجمعة بعد يوم من صدور قرار من المحكمة العليا فى البرازيل بإلغاء أمر قضائى سابق كان يحول دون تسليم المسلح اليسارى السابق.

وقالت الشرطة البرازيلية إنها لم تحدد مكان باتيستى الذى يعيش فى بلدة ساحلية بجنوب البرازيل.

وقال إيجور تاماساوسكاس محامى باتيستى لرويترز إن موكله قدم طعنا على قرار المحكمة سعيا لوقف ثانى محاولة لتسليمه.

ويواجه باتيستى حكما بالسجن المؤبد فى إيطاليا بعد إدانته بارتكاب أربع جرائم قتل عندما كان عضوا فى جماعة (البروليتاريون المسلحون من أجل الشيوعية). وفر من السجن عام 1981 وعاش فى فرنسا ثم فر إلى البرازيل لتجنب تسليمه.

وكادت الحكومة الإيطالية تحصل على قرار بتسلمه من البرازيل فى عام 2010 لكن الرئيس البرازيلى اليسارى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منح باتيستى اللجوء فى يومه الأخير فى الرئاسة فى ذلك العام.