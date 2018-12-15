كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 4 جنود من البحرية المكسيكية باشتباكات مسلحة شمال البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات البحرية المكسيكية مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين خلال مواجهات فى ولاية كواويلا شمال شرقى البلاد على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن البحرية المكسيكية قولها إن مهاجمين أطلقوا النار على عناصر المارينز بالقرب من هيدالجو التى تبعد حوالى 129 كيلومتراً من مدينة لاريدو بولاية تكساس الأمريكية.

وأشارت البحرية إلى أن إصابات عناصر المارينز ليست خطيرة وأن 2 من المهاجمين قتلوا خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وكانت الشرطة الفيدرالية المكسيكية قد أعلنت اليوم مقتل ثلاثة أشخاص من عناصرها خلال هجوم فى ولاية ميتشواكان غربى البلاد ، وذكرت وسائل إعلام محلية فى المكسيك إن عناصر الشرطة الفيدرالية فى البلاد قتلوا على جانب إحدى الطرق السريعة إلى جانب سيارات دورياتهم.