كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الملك سلمان يوزع حقائب وملابس شتوية على الطلاب السوريين في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1871 حقيبة مدرسية، و285 طقمًا شتويًّا على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. وشمل التوزيع مدرسة "عيدمون المختلطة الرسمية"، ومدرسة "حكر الحوشب الرسمية المختلطة"، ومدرسة "خربة داود الرسمية المختلطة"، ومدرسة "مزرعة بلدة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "تل حياة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "رفيق الحريري - تكريت الرسمية المختلطة"، ومدرسة "عكار العتيقة المختلطة الرسمية"، ومدرسة "مشحة المختلطة الرسمية"، في محافظة عكار. وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

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