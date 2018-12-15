راتب نافاس يؤجل رحيله عن ريال مدريد!

كشفت صحيفة “ماركا” المقربة من نادي ريال مدريد، عن أسباب مواصلة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لمشواره مع المجموعة، بالرغم من فقدانه للرسمية لحساب تيبو كورتوا، الوافد الجديد على قلعى “البيرنابيو”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الراتب المرتفع للحارس فرمل رحيله خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي عن النادي الملكي، رغم رغبة نافاس في تغيير الأجواء والبحث عن الرسمية بدلاً من الإكتفاء بالمشاركة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وتعويض كورتوا.

يٌشار، إلى أن تولي سانتياغو سولاري تدريب الفريق خلفاً للوبيتيغي المقال من منصبه، وضع نافاس في دكة البدلاء، بعد أن أن الإسم الرسمي بتشكيلة ريال مدريد خلال السنوات الثلاث الأخيرة.