قضية خاشقجي: إردوغان يكشف جزءا من التسجيل الصوتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم أمس الجمعة، إنه استمع إلى تسجيل صوتي يقول فيه قاتل الكاتب الصحفي السعودي القتيل، جمال خاشقجي "أعرف كيف أقطع جيدا".

وقال إردوغان إن الرجل الذي يسمع صوته في التسجيل عسكري رفيع المستوى و"موظف بمشرحة" قال "صراحة" إن بإمكانه قطع أوصال جثة.

وكانت قد أطلعت تركيا السعودية والولايات المتحدة وألمانيا ودولا أخرى على التسجيل الصوتي.

وتقول تركيا إن فرقة اغتيالات من 15 شخصا قتلت خاشقجي في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر في القنصلية السعودية بإسطنبول، ولم يعثر على أجزاء جثته حتى الآن.

كما وجه إردوغان انتقادات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لقوله إن الصحفي كان قد غادر مقر القنصلية، وهو الزعم الذي عكسه لاحقا. وقال " هذه الامة ليست حمقاء، هي تعرف كيف تحاسب الناس."