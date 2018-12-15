وزير خارجية البحرين :قطر تدعو للحوار و لا يحضر اميرها قمة الرياض

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:50 صباحًا, 15 ديسمبر 2018 م

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علق وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد، على طلب أمير قطر تميم بن حمد، بالحوار فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، مستغربًا عدم حضوره لقمة الرياض لذلك.

وقال الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة على “تويتر” اليوم يقول: “قطر تدعو للحوار و لا يحضر اميرها قمة الرياض، و تدعو للاحترام المتبادل و هي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، و تدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية و هي التي تتدخل و لا تكف عن التآمر. و فوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون؟