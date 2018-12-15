يوفنتوس يتسلح بتاريخه في الديربي أمام تورينو

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يبحث يوفنتوس عن مواصلة انطلاقته المميزة في الدوري الإيطالي هذا الموسم من خلال تحقيق انتصار جديد اليوم في لقاء الديربي الذي سيجمعه بغريمه تورينو

يحتضن ملعب أولمبيكو دي تورينو، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، قمة مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2018- 2019، وذلك عندما يستقبل تورينو نظيره حامل اللقب يوفنتوس في لقاء الديربي، ويحتل تورينو المركز السادس برصيد 22 نقطة جمعها من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 3 مواجهات أخرى، بينما يحتل اليوفي صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة جمعها من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في لقاء وحيد وعدم خسارة أي مباراة هذا الموسم حتى الآن.

وفي الوقت الذي يقدم فيه تورينو انطلاقة مميزة للموسم، فإنه يصطدم بفريق يقدم واحدة من أفضل الانطلاقات في كل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى عبر التاريخ، حيث لم يفقد نقاط سوى في مباراة واحدة فقط بالتعادل سلبيًا مع جنوة. الغيابات لا يعاني والتر ماتزاري من أي غيابات في تشكيلته الأساسية، وبإمكانه الاعتماد



لا يعاني والتر ماتزاري من أي غيابات في تشكيلته الأساسية، وبإمكانه الاعتماد على نفس العناصر التي عادت بتعادل ثمين الجولة الماضية أمام ميلان من ملعب سان سيرو، وسيعول على مهاجمه أندري بيلوتي في قيادة هجوم الفريق خاصة أنه سجل 5 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم. وفي الوقت الذي يقدم فيه تورينو انطلاقة مميزة للموسم، فإنه يصطدم بفريق يقدم واحدة من أفضل الانطلاقات في كل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى عبر التاريخ، حيث لم يفقد نقاط سوى في مباراة واحدة فقط بالتعادل سلبيًا مع جنوة.الغياباتلا يعاني والتر ماتزاري من أي غيابات في تشكيلته الأساسية، وبإمكانه الاعتماد على نفس العناصر التي عادت بتعادل ثمين الجولة الماضية أمام ميلان من ملعب سان سيرو، وسيعول على مهاجمه أندري بيلوتي في قيادة هجوم الفريق خاصة أنه سجل 5 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم. وسيعول ماتزاري أيضًا على لاعب توتنهام السابق إياجو فالكي الذي جذب الأنظار إليه منذ أن انتقل إلى تورينو الموسم الماضي مسجلًا 12 هدفًا. وعلى الجانب الآخر يعاني ماسيمليانو أليجري مدرب اليوفي من بعض الغيابات ما بين الإصابات والإيقاف، حيث يعاني الثلاثي مهدي بنعطية وأندريا بارزالي وخوان كوادرادو وخوان كانسيلو من الإصابات، بينما يغيب اللاعب الأوروجواياني رودريجو بينتانكور بسبب الإيقاف. التشكيل المتوقع

تورينو: سيريجو- نكولوزو- إيزو- دجيدجي- أنسالدي- ميتي- رينكون- بازيلي- أينا- فالكي- بيلوتي. التشكيل المتوقعسيريجو- نكولوزو- إيزو- دجيدجي- أنسالدي- ميتي- رينكون- بازيلي- أينا- فالكي- بيلوتي. يوفنتوس: بيرين- دي تشيليو- بونوتشي- كيليني- ساندرو- بيانيتش- ماتويدي- تشان- ديبالا- ماندجوكيتش- رونالدو. المواجهات المباشرة

يملك الفريقان تاريخًا حافلًا من الإنجازات، حيث توج تورينو بلقب الدوري الإيطالي 7 مرات من قبل وكان آخرها في عام 1976، بينما يسيطر اليوفي على لقب سكوديتو بعدما توج باللقب 36 مرة من قبل. المواجهات المباشرةيملك الفريقان تاريخًا حافلًا من الإنجازات، حيث توج تورينو بلقب الدوري الإيطالي 7 مرات من قبل وكان آخرها في عام 1976، بينما يسيطر اليوفي على لقب سكوديتو بعدما توج باللقب 36 مرة من قبل. وتواجه الفريقان في 156 مباراة سابقة حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 74 مباراة وخسر 38 لقاء، إلا أن تورينو لم يحقق سوى انتصار وحيد على اليوفي في آخر 20 مباراة بينهما، وخسر 17 مواجهة. تصريحات أليجري

"نواجه فريقًا لم يخسر سوى 3 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، وبالتالي هم يقدمون نتائج جيدة، وعلينا أن نواصل تحقيق النتائج الجيدة في الدوري، وستكون مواجهة تورينو أول المباريات في جدول مزدحم للغاية من المواجهات قبل العطلة، وسيكون الأمر صعبًا، علينا أن نلعب بالطاقة الصحيحة والحفاظ على صدارتنا عند الوصول إلى منتصف الموسم". تصريحات أليجري"نواجه فريقًا لم يخسر سوى 3 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، وبالتالي هم يقدمون نتائج جيدة، وعلينا أن نواصل تحقيق النتائج الجيدة في الدوري، وستكون مواجهة تورينو أول المباريات في جدول مزدحم للغاية من المواجهات قبل العطلة، وسيكون الأمر صعبًا، علينا أن نلعب بالطاقة الصحيحة والحفاظ على صدارتنا عند الوصول إلى منتصف الموسم". "سيوجد ماتيا بيرين في حراسة المرمى، وسيعود دي تشيليو إلى مركز الظهير الأيمن وساندرو ظهيرا أيسر، وسيعود كيليني إلى التشكيل الأساسي فهو حاليًا أفضل المدافعين في العالم وسيلعب إلى جانبه أي من بونوتشي أو روجاني". "في وسط الملعب سيدأ بيانيتش، ولكنى لم أتخذ قراري بعد بشأن الدفع بإيمري تشان أو أي من بيرناردسكي ودوجلاس كوستا، وسيقود ماندجوكيتش ورونالدو خط الهجوم، على أن يغيب رونالدو عن واحدة من المباريات الثلاث المقبلة أمام روما وأتالانتا وسامبدوريا". "والتر مازاري يقدم عملا رائعا مع تورينو، وينافسون بقوة على التأهل للدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويلعب فريقه بشخصية عظيمة، وعلينا أن نظهر مستوانا وشخصيتنا، وستكون تلك المواجهة الأصعب بين المباريات الأربع المتبقية لنا هذا الموسم". وفيما يلي باقي مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

إنتر X أودينيزي الساعة 7:00 مساء وفيما يلي باقي مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:إنتر X أودينيزي الساعة 7:00 مساء

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