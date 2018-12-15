انت الان تتابع بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ ص

الحوثيين

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم السبت، لنشر عاجل لمراقبي الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ميناء ومدينة الحديدة الاستراتيجية، قائلا إن التواجد السريع في المكان جزء ضروري من الثقة المطلوبة المصاحبة لتطبيق اتفاق الخميس بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، الذي تم التوصل إليه بعد 8 أيام من المفاوضات في السويد، كما أن الميجور جنرال باتريك كاميرت الهولندي سيقود بعثة المراقبة، ويمكن أن يتواجد في المنطقة بحلول منتصف الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لقناة (العربية) الإخبارية.

وتبنى مجلس الشيوخ التابع للكونجرس الأمريكي، مساء أول من أمس الخميس، مشروع قرار يدعو إلى وقف مساعدات الولايات المتحدة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بحسب "سي إن إن". وصوت 56 من أعضاء مجلس الشيوخ لدعم هذه الوثيقة، فيما واجهت اعتراضا من قبل 41 سيناتورا. ووافق الشيوخ على وقف المساعدات