ريال مدريد يستهدف مواصلة استفاقته المحلية أمام رايو

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يأمل ريال مدريد في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني اليوم وذلك عندما يواجه رايو فاليكانو على ملعب البيرنابيو بحثًا عن الاقتراب أكثر من المتصدر برشلونة

يستقبل ريال مدريد اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء نظيره رايو فاليكانو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2018- 2019، ويحتل الفريق الملكي المركز الرابع برصيد 26 نقطة جمعها من خلال الفوز في 8 مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة 5 مواجهات أخرى، بينما يقبع رايو فاليكانو في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط جمعها من خلال الفوز في مباراتين والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 9 مواجهات أخرى.

ويأمل ريال مدريد في الخروج من صدمة الأربعاء الماضي عندما خسر أمام سيسكا موسكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا. وتعرض لاعبو الريال لصافرات الاستهجان في تلك المباراة، خاصة أنها أسوأ هزيمة يتعرض لها ريال مدريد على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك لم تؤثر تلك الخسارة على

ويأمل ريال مدريد في الخروج من صدمة الأربعاء الماضي عندما خسر أمام سيسكا موسكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا. وتعرض لاعبو الريال لصافرات الاستهجان في تلك المباراة، خاصة أنها أسوأ هزيمة يتعرض لها ريال مدريد على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك لم تؤثر تلك الخسارة على صعود الفريق الملكي حامل اللقب إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة. ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي له في الدوري الإسباني بعد فوزه في آخر مباراتين على فالنسيا في البيرنابيو بهدفين دون رد وعلى هويسكا خارج ميدانه بهدف نظيف. ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني إشبيلية و5 نقاط عن المتصدر برشلونة، وتعد مباراة اليوم هي الأخيرة للريال على المستوى المحلي في عام 2018، حيث يتجه عقب المباراة مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية. وعلى الرغم من خسارة ريال مدريد خمس مباريات في أول 15 جولة، فإنه لا يزال يملك الحظوظ في المنافسة على لقب الدوري، ويأمل في تحقيق الانتصار اليوم للتأكد من دخول العطلة الشتوية بفارق نقاط عن برشلونة المتصدر لن يزيد على 8 نقاط بأي حال من الأحوال. وعلى الجانب الآخر قضى رايو فاليكانو 5 مواسم في الدوري الإسباني بين عامي 2011 و2016 قبل الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وبعد أن أنهى في المركز الـ12 في دوري الدرجة الثانية موسم 2016- 2017، تمكن الفريق من الفوز بالدوري الموسم الماضي ليعود إلى الدوري الإسباني الممتاز من جديد. ولا يملك فريق نقاطا أقل من رايو هذا الموسم سوى هويسكا، ولكنه يدخل مباراة اليوم وهو يبتعد بأربع نقاط عن المركز الـ17 أول مراكز البقاء في الدوري. ولم يسجل رايو سوى 15 هدفًا في 15 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، واهتزت شباك الفريق بـ30 هدفًا، وهو أضعف خط دفاع في الدوري رفقة هويسكا. ويعد هداف رايو في الدوري هذا الموسم راؤول دي توماس برصيد 4 نقاط، وهو اللاعب المعار من صفوف ريال مدريد، وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في مواجهة اليوم. الغيابات

يغيب عن صفوف ريال مدريد في مباراة اليوم كل من ناتشو وكاسيميرو، في الوقت الذي يستعيد فيه الريال خدمات نجمه الألماني توني كروس. الغياباتيغيب عن صفوف ريال مدريد في مباراة اليوم كل من ناتشو وكاسيميرو، في الوقت الذي يستعيد فيه الريال خدمات نجمه الألماني توني كروس. وبعد تعرضه لصافرات الاستهجان من جماهير ريال مدريد المباراة الماضية أمام سيسكا، من المستبعد أن يشارك إيسكو في لقاء اليوم. التشكيل المتوقع

ريال مدريد: كورتوا- كارفخال- راموس- فاران- مارسيلو- سيبايوس- كروس- مودريتش- فاسكيز- بنزيما- بيل. التشكيل المتوقعكورتوا- كارفخال- راموس- فاران- مارسيلو- سيبايوس- كروس- مودريتش- فاسكيز- بنزيما- بيل. رايو فاليكانو: ديمتريفسكي- أدفينكولا- جالفيز- أمات- مورينو- تريخو- بوزو- إمبولا- كوميسانا- إمباربا- جارسيا. المواجهات المباشرة

خسر رايو كل مبارياته الـ16 السابقة أمام ريال مدريد، ولم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر 24 مباراة لعبها خارج ميدانه في الدوري. المواجهات المباشرةخسر رايو كل مبارياته الـ16 السابقة أمام ريال مدريد، ولم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر 24 مباراة لعبها خارج ميدانه في الدوري. ومنذ أن واجه رايو فاليكانو ريال مدريد على ملعب البيرنابيو في شهر ديسمبر من عام 2015، خسر رايو خارج ميدانه أمام الريال بمجموع اللقاءات 10-2. وسجل ريال مدريد 20 هدفًا في آخر 3 مباريات لعبها أمام رايو على ملعب البيرنابيو، وسجل 28 هدفًا في آخر 5 مباريات لعبها على ملعبه أمام فاليكانو في الدوري بشكل عام. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

خيتافي X ريال سوسيداد الساعة 2:00 ظهرًا. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:خيتافي X ريال سوسيداد الساعة 2:00 ظهرًا. بلد الوليد X أتلتيكو مدريد الساعة 5:15 مساء. إيبار X فالنسيا الساعة 9:45 مساء.

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